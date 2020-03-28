وزارة عراقية تعلن إصابة أحد كبار مسؤوليها بـ”كورونا”

2020/03/28 | 16:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، إصابة الوكيل الأقدم للوزارة وليد الحلو بفيروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “الوكيل الأقدم للوزارة وليد الحلو تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو يرقد الآن في إحدى المستشفيات في العاصمة بغداد”.وأضافت، أن “وكيل الوزارة لم يكن يمارس عمله في […]

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