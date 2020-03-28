مواقف السعودية والامارات تغيير ام تكتيك ؟

2020/03/28 | 16:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.علي الطويل في تصريحات لافته وسائل الاعلام انباء عن استعداد السعودية وقف اطلاق النار في اليمن ، من جانب اخر اوردت وكالات انباء مختلفة خبر اتصال بن زايد بالرئيس السوري بشار الاسد والتعبير عن استعداده للوقوف مع سوريا في مواجهة مرض الكورونا ، فما الذي حدا مما بدا ياترى؟ ولو قرانا هذين الخبرين استنادا […]

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