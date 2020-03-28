2020/03/28 | 16:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الأزمة في النجف تقرر عزل الأحياء الشمالية عن الجنوبية تزامنا مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الى ٧٦ حالة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/28 | 16:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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