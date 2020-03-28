صحة الرصافة تكشف عن التوزيع الجغرافي لحالات الاصابة بكورونا المسجلة لديها

2020/03/28 | 16:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشفت مديرية صحة الرصافة، اليوم السبت، التوزيع الجغرافي لحالات الاصابة بكورونا المسجلة لديها.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “التوزيع الجغرافي الوبائي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في بغداد الرصافة بالشكل الاتي: الزعفرانية: 17 إصابة موزعة بين محلتي 958 و954 و950و965 حي النصر: 12 إصابات في محلة 771 […]

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