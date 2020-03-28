صحة الرصافة تكشف “الخارطة الوبائية” للإصابات الجديدة.. وتعلن العدد التراكمي

2020/03/28 | 16:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت مديرية صحة بغداد الرصافة، اليوم السبت، عن الخارطة الوبائية لجانب الرصافة واماكن تسجيل الإصابات الجديدة التي ارتفعت إلى 87 إصابة.وقال مدير صحة الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “صحة الرصافة سجلت ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورنا الحالة الاولى كانت لامرأة تبلغ من العمر […]

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