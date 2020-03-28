وزارة التجارة تعلن إصابة وكيلها الأقدم وليد الحلو بفيروس كورونا

2020/03/28 | 16:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، إصابة الوكيل الأقدم للوزارة وليد الحلو بفيروس كورونا، مؤكدة عدم إختلاطه بقيادة الوزارة والمنتسبين.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "الوكيل الأقدم للوزارة وليد الحلو تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا، وهو يرقد الآن في إحدى المستشفيات في العاصمة بغداد".وأضاف البيان أن "وكيل الوزارة لم يكن يمارس عمله في الوزارة قبل وبعد الإصابة كونه كان في إجازة رسمية لأكثر من 15 يوما بسبب وعكة صحية، وخلال الإجازة شخص بإصابته بفيروس كورونا".وأكدت الوزارة "عدم لقائه بالوزير ولم يحتك به ولا حتى ايضا بقيادة الوزارة والمنتسبين وتم اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية التي تتعلق بتعفير وتعقيم المكتب وحجر الجهات ذات العلاقة بالمصاب وفق التعليمات التي تصدرها الجهات الصحية المخولة".

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