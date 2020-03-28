رصافة بغداد تسجل حالة وفاة و3 إصابات جديدة بكورونا

2020/03/28 | 16:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي يوم السبت ارتفاع العدد التراكمي للمصابين بفيروس كورونا الى 87 بعد تسجيل ثلاث اصابات جديدة موجبة بفيروس كورونا بينها حالة وفاة.

وقال الساعدي في بيان ورد لشفق نيوز، إن "صحة الرصافة سجلت ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورنا الحالة الاولى كانت لامرأة تبلغ من العمر 64 سنة من اهالي مدينة الصدر محلة 522 راجعت مستشفى الكندي وتعاني من تصلب الشرايين وامراض في القلب وارتفاع بضغط الدم وضيق بالتنفس وارتفاع بدرجات الحرارة وسعال حاد، ووصلت الى المستشفى وهي بحالة متردية جدا مما ادى الى وفاتها فور وصولها وبعد اجراء الفحوصات المختبرية تبين اصابتها بفيروس كورونا".

وأضاف أن "الحالة الثانية هي لامرأة بعمر 55 سنة من منطقة النهروان قرب تقاطع النهروان ملامسه لحالة موجبة شقيقها راجعت مستشفى الشيخ زايد وبعد اجراء الفحوصات المختبرية جاءت النتيجة موجبة تؤكد اصابتها بالفيروس".

وأردف أن "الحالة الثالثة هي لامرأة بعمر 25 سنة من اهالي الرشاد قرب معمل السكائر / منطقة الاستكشافات راجعت مستشفى الشهيد الصدر وتعاني من حرقة بالبلعوم وارتفاع بدرجات الحرارة وسعال حاد وبعد اجراء الفحوصات المختبرية تبين اصابتها بفيروس كورونا".

واوضح الساعدي ان "العدد التراكمي للإصابات الموجبة بفيروس كورونا ارتفع الى 87 توفي منهم 5 فيما اكتسب الشفاء 22 حالة ما يعني بقاء 60 حالة تتلقى العلاج بمستشفى ابن الخطيب".

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