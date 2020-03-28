ترمب يعلن ولايتي ساوث كارولبنا وبويرتو ريكو منطقة كوارث

2020/03/28 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ولاية ساوث كارولبنا وبويرتو ريكو منطقة كوارث بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووقع ترمب مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء العسكريين الاحتياط لمحاربة فيروس كورونا، إذ أكد البيت الأبيض في بيان أن المرسوم يتيح لوزيري الدفاع والأمن الداخلي استدعاء عناصر الجيش والقوات البحرية والجوية وحرس السواحل من الاحتياط للخدمة لمدة سنتين على أن لا يتجاوز إجمالي عدد الأفراد في الخدمة الفعلية المليون فرد في أي وقت، إضافة الى السماح باستدعاء الكوادر الطبية الإضافية.

وأكد الرئيس الأميركي أن بلاده ستنتج مئة ألف جهاز تنفس صناعي خلال مئة يوم للمساهمة بتأمين الأجهزة التي تحتاجها الولايات المتحدة وباقي الدول، وتعيين مستشاره بيتر نافارو، منسقا لقانون الإنتاج الدفاعي المسؤول عن انتاج هذه الأجهزة، مطالبا شركتي “جنرال موتورز” و”فورد” بالبدء بإنتاج أجهزة تنفس اصنطاعي على الفور.

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