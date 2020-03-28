الزرفي يؤكد ثقته بقدرة العراق على تخطي ازمتي كورونا وتراجع أسعار النفط

2020/03/28 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، ثقته بقدرة العراق على تخطي ازمتي كورونا، وتراجع أسعار النفط، شريطة توفر الإدارة الحكومية الكفوءة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان الزرفي التقى سفراء دول الاتحاد الأوربي المعتمدين في بغداد، مستعرضا خلال اللقاء حجم المخاطر التي تواجه العراق ودول المنطقة والعالم في ظل المخاوف الناجمة عن انتشار الوباء وماخلفه من تداعيات شلّت حركة الاقتصاد والسوق العالمية.

وفي جانب آخر نبّه الزرفي الى المخاطر الجدية التي خلفها تراجع أسعار النفط العالمية، مشددا على ثقته بقدرة العراق على تخطي الأزمة الجديدة لامتلاكه من الثروات ما يعوضه من خسائر شريطة توفر الإدارة الحكومية الكفوءة.

كما أطلع الزرفي السفراء على مسارات تشكيل حكومته، مؤكدا أن أولويات حكومته هي تلبية مطالب الحراك السلمي بإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة والتصدي للانهيار المالي وللاقتصادي المحتمل، والعمل على خفض مستوى الفقر في البلاد واستعادة السلم الأهلي وبسط سلطة القانون.

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