إيران: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 35408 بعد تسجيل 3076 إصابة جديدة

2020/03/28 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا الى خمس وثلاثين الفا واربعمئة وثماني إصابة في عموم البلاد.

وأكدت الوزارة في تصريح تسجيل ثلاثة الاف وست وسبعين إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مبينة أن عدم التزام فئة من المواطنين بالإرشادات الصحية من أسباب زيادة أعداد المصابين خلال الأيام الماضية وارتفاع العدد الإجمالي الى خمس وثلاثين الفا واربعمئة وثماني حالات.

وأشارت الوزارة الى ان عدد المتعافين من فيروس كورونا ارتفع الى احد عشر الفا وستمئة وتسع وسبعين شخصا.

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