الاعلام الرقمي يكشف عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق

2020/03/28 | 16:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف مركز الاعلام الرقمي DMC، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد مستخدمي شبكة الانترنت في العراق الى قرابة الـ30 مليون مستخدم بحلول عام 2020 بزيادة 11 مليون مستخدم عن العام الماضي .واوضح المركز ان عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذا العام بلغ 21 مليون مستخدم نشط بزيادة 1.9 مليون عن اخر […]

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