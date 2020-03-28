بالوثيقة.. مقررات خلية الازمة في صلاح الدين لهذا اليوم

2020/03/28 | 16:32 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأصدرت خلية الازمة في محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، عددا من القرارات لتشديد قرار حظر التجوال الوقائي من فيروس كورونا.وبحسب الوثيقة التي حصلت "كلكامش برس" على نسخة منها، فقد "تقرر غلق الوحدات الادارية كافة ومنع دخول المواطنين وخروجهم منعا لانتشار العدوى ويستثنى من ذلك الحالات الانسانية والطبية حصراً".

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