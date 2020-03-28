شعر بوعكة وترك مهامه.. إصابة مسؤول عراقي رفيع بالفيروس القاتل

2020/03/28 | 16:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت وزارة التجارة، إصابة الوكيل الأقدم وليد الحلو بفيروس كورونا، فيما أكدت أن الحلو لم يخالط الوزير.

أكدت الوزارة أن المسؤول المصاب لم يخالط الوزير وبقية الموظفين

وذكرت الوزارة في بيان لها، يوم السبت 28 آذار/مارس، إن "الوكيل الأقدم للوزارة وليد الحلو تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو يرقد الآن في إحدى المستشفيات في العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، أن "وكيل الوزارة لم يكن يمارس عمله في الوزارة قبل وبعد الإصابة، كونه كان في إجازة رسمية لأكثر من 15 يومًا بسبب وعكة صحية، وخلال الإجازة شخص بإصابته بفيروس كورونا"، مؤكدًا أن الحلو "لم يلتق بالوزير ولم يحتك به ولا بقيادة الوزارة والمنتسبين".

وأعربت الوزارة، وفق البيان، عن أملها بأن "يعود وكيل الوزير إلى ممارسة أعماله بعد اكتسابه الشفاء التام".

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