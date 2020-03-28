تسلل إليه من إيران.. إصابة أحد

2020/03/28 | 16:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرسجل العراق، إصابة أحد أشهر جراحي القلب في البلاد بفيروس كورونا المستجد.

أصيب أحد أشهر جراحي القلب في العراق بفيروس "كورونا"

قال مسؤول طبي لـ"الترا عراق"، يوم السبت 28 آذار/مارس، إن "الطبيب حسين عبعوب، شقيق الأمين الأسبق لأمانة بغداد نعيم عبعوب، أصيب بفيروس كورونا نتيجة العدوى".

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عنه اسمه، أن "إحدى المراجعات اخفت معلومات سفرها إلى إيران عن الطبيب الذي وجه لها السؤال بهذا الخصوص قبل إجراء الفحوصات اللازمة لها"، مبينًا أن "المريضة أكدت عدم سفرها لكن فيما بعد تبين أنها مصابة وكانت في إيران".

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وحصيلة إصابات جديدة

وأوضح أن "ذلك تسبب بنقل العدوى من المراجعة إلى الدكتور حسين عبعوب"، لافتًا إلى أن "مستشفى أبن النفيس خسر أحد أشهر جراحي القلب في العراق".

وبين أن "الدكتور عبعوب يتقلى العلاج اللازمة في الحجر الصحي بمستشفى ابن الخطيب بالعاصمة بغداد، وحالته الصحية مستقرة حتى الآن".

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في البلاد إلى أكثر من 500 حالة توفي منها 42 مصابًا.

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