2020/03/28 | 16:33 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النهج الوطني: دخولنا في مفاوضات تشكيل الحكومة كان لضمان وحدة المكون الاكبر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/28 | 16:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النهج الوطني: دخولنا في مفاوضات تشكيل الحكومة كان لضمان وحدة المكون الاكبر) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النهج الوطني: دخولنا في مفاوضات تشكيل الحكومة كان لضمان وحدة المكون الاكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).