يويفا يكشف سيناريوهات صادمة لإنهاء المسابقات الأوروبية

2020/03/28 | 16:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن سيناريوهات استكمال الموسم الكروي الحالي، الذي تم إيقافه لمنع تفشي فيروس كورونا.وقررت الدوريات الخمس الكبرى تجميد النشاط لأجل غير مسمى، بالإضافة لتأجيل كأس الأمم الأوروبية لمنع الفرصة أمام الدوريات لاستكمال مبارياتها.وقال تشيفرين في تصريحات صحفية: “لا أحد يعرف متى سينتهي هذا […]

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