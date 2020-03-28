قبل الأعراض الحادة.. 6 علامات في الجسد تعني الإصابة بكورونا

2020/03/28 | 16:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تعتبر الحمى والسعال أشهر علامتين لفيروس كورونا المستجد، إلا أن هناك علامات أخرى بسيطة قد لا يعرفها البعض تسبق الأعراض الحادة.وهناك 6 أعراض أخرى بسيطة يشعر بها مريض فيروس كورونا المستجد أو كما يطلق عليه “كوفيد-19″، بحسب صحيفة صحيفة “ميرور” البريطانية.1- فقدان حاسة الشم والتذوق حذرت الجمعية البريطانية لطب الأنف […]

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