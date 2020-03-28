مركز متخصص يكشف أرقامًا هائلة.. ارتفاع مستخدمي الانترنت في العراق إلى الضعف عن العام الماضي!

2020/03/28 | 16:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف مركز الاعلام الرقمي، عن “قفزة هائلة” تقترب من الضعف، بعدد مستخدمي الانترنت في العراق عن العام الماضي، فيما اكد ان معدل استخدام الهواتف الذكية وصل إلى نسبة 103% من عدد السكان.وأكد مركز الاعلام الرقمي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ارتفاع عدد مستخدمي شبكة الانترنت في العراق الى […]

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