بالوثيقة … رفع الحجر عن عائلة متوفى بكورونا في واسط بعد تهديد أفرادها بالانتحار الجماعي

2020/03/28 | 16:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الأزمة في محافظة واسط، رفع الحجر الصحي عن عائلة المواطن مشاي زغير الذي توفى قبل قرابة ثلاثة أسابيع، بعد إصابته بفيروس كورونا في ناحية شيخ سعد.وأكد رئيس خلية الأزمة في محافظة واسط، عادل الزركاني في وثيقة رسمية، … Readmore

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