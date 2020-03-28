الخارجية تعلن تسجيل 11 اصابة جديدة لعراقيي الخارج وتحدد مواقعها

2020/03/28 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت (28 اذار 2020)، تسجيل 11 اصابة جديدة لعراقيي الخارج، فيما حدد مواقعها للاصابات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان، إن "11 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا سجلت لأبناء الجالية العراقية في بلجيكا".

وأضاف، أن "العدد الكلي في عموم العالم بلغت 33 حالة موزعة بالتالي: بلجيكا 11، الأردن 10، إيطاليا 6، لوس أنجلس 5، بريطانيا 5، كندا 3، لبنان 2، ايران 1، إضافة إلى حالة وفاة واحدة في بريطانيا".

وتابع الصحاف، أن "سفاراتنا في هذه البلدان تبذل أقصى الجهود في متابعة أحوال المصابين، وتهيئة الرعاية الطبية لهم".

وكانت وزارة الصحة والبيئة اعلنت، السبت (28 آذار 2020)، تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، وتسجيل حالتي وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم محافظات العراق.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مختبرات الوزارة سجلت تشخيص 48 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي: بغداد الرصافة: 3، وبغداد مدينة الطب: 4، وبغداد الكرخ: 2، والبصرة: 6، وكركوك: 1، والنجف: 10، والسليمانية: 1، وكربلاء: 3، وواسط: 2، والمثنى: 4، وديالى: 1، وأربيل: 5، ودهوك: 5، وميسان: 1"، مشيرة الى "تسجيل حالتي وفاة جديدة، واحجة في بغداد الرصافة، والحالة الثانية في البصرة".

وأضافت، أن "تسع حالات شفاء تام جديدة تم تسجيلها، وموزعة كالتالي: النجف: 2، والسليمانية: 4، وكربلاء: 1، وواسط: 1، والديوانية: 1".

وأشارت الى أن "مجموع الحالات المشخصة في العراق بلغ: 506، ومجموع الوفيات بلغ: 40، بينما مجموع حالات الشفاء التام: 131".

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