نائب عن سائرون: الحكومة تخير فئة محددة بين الموت جوعاً او الموت بكورونا

2020/03/28 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

انتقد عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة سائرون النيابية، سعد مايع الحلفي، اليوم السبت، ما اسماه بـ’’الصمت الحكومي’’ إزاء معاناة العوائل ذات الدخل المحدود في ظل استمرار حظر التجوال.

وقال الحلفي، في بيان تلقته (بغداد اليوم): إن "الخشية من انتقال عدوى فيروس كورونا فرضت اتخاذ عدد من التدابير ومنها فرض حظر للتجوال الذي سيثبت فعاليته ويؤدي الغرض المنشود منه فيما لو تم تطبيقه مع مراعاة الجانب الإنساني"، مبينًا: إن "القيود التي فرضها قرار الحظر على العوائل ذات الدخل المحدود قد أضافت معاناةً إلى معاناتهم خصوصًا وأن أرباب تلك العوائل يعتمدون في سد رمق أولادهم على كسب قوتهم من عملهم اليومي".

وأضاف الحلفي: إن "ابناء الشعب العراقي قدموا صورة رائعة عن التراحم فيما بينهم واوضح صورة على ذلك ما نشاهده في حملة تراحموا التي اطلقها الصدر والتي خففت كثيرًا من كاهل الأسر المتعففة"، مستدركًا : إلا إن "هذا لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها تجاه شعبها الذي بات يتنقل من أزمة إلى أزمة ومن شدة إلى أخرى بسبب التجاذبات والمصالح الحزبية الضيقة على حساب المصلحة العامة".

وانتقد الحلفي ما وصفه بـ "الصمت الحكومي إزاء معاناة العوائل ذات الدخل المحدود وتخيير أبناء الشعب بين الموت بالكورونا أو الموت جوعًا إذا ما التزموا بالقرارات الصادرة للحد من تفشي الفيروس القاتل"، مطالبًا بتخصيص "مبلغ مالي يقدم على شكل منحة شهرية لكل أسرة لا تملك راتبًا ليمكنها من سد احتياجاتها خلال فترة حظر التجوال فضلًا عن إلزام وزارة التجارة بتوفير مفردات البطاقة التموينية كاملةً وبالسرعة الممكنة".

بغداد اليوم-بغداد

التقى رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، السبت (28 آذار 2020)، سفراء دول الاتحاد الأوربي المعتمدين في بغداد، فيما أطلعهم على "أولويات" حكومته ومسارات تشكيلها.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد ال

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت (28 آذار 2020)، تمديد استثناء العراق من العقوبات المفروضة على إيران بملف استيراد الكهرباء، فيما أوضحت بشأن فرض عقوبات على 20 شخصية.





وذكرت مورجان أورتاجوس، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية

بغداد اليوم - خاص

أكد القيادي في الحشد الشعبي كمال الحسناوي، السبت (28 آذار 2020)، أن ما نشر في الصحف الأميركية عن نية الولايات المتحدة التصعيد العسكري ضد ’’فصائل المقاومة’’ يعد استهدافا صريحا لسيادة العراق، وذلك بعد تقرير

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