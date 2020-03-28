يويفا يكشف سيناريوهات صادمة لإنهاء المسابقات الأوروبية

2020/03/28 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي، السبت، عن سيناريوهات استكمال الموسم الكروي الحال...





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