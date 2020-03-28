ذي قار.. القبض على مطلوبين وضبط معهم اقراص مخدرة شمال المحافظة

2020/03/28 | 16:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار اعلنت قيادة شرطة ذي قار،اليوم السبت، على متهمين اثنين بقضايا مخدرات شمال المحافظة.وذكرت بيان لاعلام القيادة تلقت “العهد نيوز” ، نسخة منه، ان” قسم شرطة الشطرة تم القاء القبض على المتهم (و.ش) المطلوب وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات وضبطت معه 146 قرص مخدر( نوع كبتي ) ويسكن حي […]

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