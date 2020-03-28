الطيران المدني يؤكد مواصلة التنسيق مع السلطات الأخرى لنقل العراقيين من الخارج

2020/03/28 | 16:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن مدير سلطة الطيران المدني، الكابتن الطيار دريد يحيى جاسم، اليوم السبت، عن مواصلة التنسيق مع بقية السلطات من اجل إعادة العراقيين المتواجدين خارج البلاد.وقال جاسم في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "العمل جار لتنسيق الجهود مع سلطات الطيران المدني الأخرى لغرض نقل العراقيين العالقين في دول الخارج".واشار الى ان ذلك "جاء بناءً على توجيهات مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بأخذ الإجراءات الملائمة لتسهيل عودة العراقيين في الخارج والذين مضى على خروجهم من العراق مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عدا المقيمين".وأضاف انه "سيتم الاعتماد على قاعدة بيانات لإعداد العراقيين في الدول التي يرغبون فيها بالعودة إلى العراق من قبل وزارة النقل وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والصحة وبدورها ستخاطب سلطة الطيران المدني العراقي تلك الدول من أجل استحصال الموافقات الرسمية لتسيير الرحلات الجوية لغرض إجلاءهم عبر الخطوط الجوية العراقية". وأكد جاسم انه "سيخضع جميع المسافرين عند عودتهم إلى العراق للفحص الطبي والحجر الصحي بحسب تعليمات وزارة الصحة للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا".وبين انه "تأتي تلك الخطوات لمنع تفاقم الأزمة الوبائية في البلاد بهدف حماية مواطنينا الكرام بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية".

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