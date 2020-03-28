حمزة رستناوي - هل كورونا جند من جنود الله ؟

2020/03/28 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حمزة_رستناوي ( كورونا جند من جنود الله، يرسله على من يشاء قهره من عباده) قال رجل الدين المشهور!أولا- لماذا لا يكون كورونا جندٌ من جنود الشيطان، حيث أن كورونا مرض خطير شرير، والشر يُنسَبُ في الديانات الابراهيمية التوحيدية إلى الشيطان وليس الله!ثانيا- ما الفائدة من القول ( كورونا جند من جنود الله ؟ أو كورونا جند من جنود الشيطان ؟ أو كورونا من جنس الجن والعفاريت ..الخ؟ ) ما الذي تزيده هذه الأقوال للمع......

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