2020/03/28 | 16:46 - المصدر: راديو المربد
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحافظ: حصيلة الوفيات بالبصرة 8 اخرها عميد السادة البطاط) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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