2020/03/28 | 16:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة #الباب بريف #حلب الشرقي اليوم السبت مواجهات بين عناصر من فصيل «تجمّع أحرار الشرقيّة» التابع بـ«الجيش الوطني» ومجموعات «الشرطة وقوى الأمن العام»، وذلك بعد قرار إغلاق السوق الشعبي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواجهات مسلّحة في مدينة الباب شرق حلب بعد قرار إغلاق الأسواق) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواجهات مسلّحة في مدينة الباب شرق حلب بعد قرار إغلاق الأسواق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).