معمّر إيطالي نجا من

2020/03/28 | 16:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر علماء على فيروسات مماثلة لفيروس كورنا المستجد في مجموعة من حيوان آكل النمل الحرشفي ضبطت في عمليات مكافحة التهريب جنوبي الصين، بحسب ما قالت صحيفة "تشينا دايلي".

وأظهر بحث أن آكل النمل قد يكون مضيفا طبيعيا لفيروس كورونا المستجد ومضيفا محتملا لفيروسات لاتزال غير معروفة.

ونشرت نسخة مبكرة من البحث في مجلة نيتشر الخميس.



وقام بالبحث فريق دولي من العلماء من جامعة شانتو وجامعة هونج كونج وجامعة بكين للتكنولوجيا الكيماوية وجامعة قوانغشى الطبية وجامعة سيدني.

مضيف محتمل لفيروسات لاتزال غير معروفةومن خلال تحليل عينات الأنسجة المجمدة من 18 آكل نمل تم جمعها خلال عمليات مكافحة التهريب من أغسطس 2017 إلى يناير 2018 في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ، وجد العلماء فيروسات كورونا في خمس من العينات.

واختبروا دفعة أخرى من عينات الحيوان التي تم جمعها بين مايو ويوليو 2018، ووجدوا أن ثلاث عينات من أنسجة الرئة من ثلاثة آكلي نمل فردية جاءت إيجابية للفيروس.

وقال المؤلفون إنه من "اللافت للنظر" أن نجد هذه الفيروسات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالفيروس الذي يقف وراء الوباء الحالي، حيث تقاسمت 85.5 في المائة إلى 92.4 في المائة من تسلسله الوراثي.

وقالت الصحيفة إن "هناك حاجة واضحة إلى مزيد من المراقبة على هذا الحيوان في البيئة الطبيعية في الصين وجنوب شرق آسيا لفهم دوره في ظهور فيروسات كورونا وخطر انتقال الفيروس في المستقبل."

وفي غضون ذلك، دعا العلماء إلى فرض حظر على هذه الحيوانات البرية - وهي أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم، وفقا ً للصندوق العالمي للحياة البرية.

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