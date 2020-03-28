الحشد الشعبي يطلق برنامجا متكاملا لتكريم ضحايا كورونا

2020/03/28 | 16:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اطلق الحشد الشعبي، اليوم السبت، برنامجا يخص ضحايا كورونا يتضمن عدد من النقاط وذكر بيان لإعلام الحشد ، تابعته ” العهد نيوز” ان البرنامج يخض ضحايا كورونا و يشتمل على الأمور التالية: أولا: دفن المتوفين بفيروس كورونا، وتسهيل الإجراءات جميعها الطبية والرسمية.ثانيا: القيام بعمليات تعفير وتعقيم لمنازل ومناطق المتوفين.ثالثا: توفير […]

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