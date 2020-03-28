سلطة الطيران تكشف عن تنسيق لنقل العراقيين في الخارج إلى البلاد

2020/03/28 | 16:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم السبت ، أن العمل جاري على تنسيق الجهود مع سلطات الطيران المدني الأخرى لغرض نقل العراقيين العالقين في دول الخارج.وقال مدير عام السلطة دريد يحيى جاسم في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “سيتم الاعتماد على قاعدة بيانات لإعداد العراقيين في الدول التي […]

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