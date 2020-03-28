شاهد: تحويل أحد أكبر مراكز المؤتمرات في نيويورك إلى مستشفى مؤقت لمعالجة مصابي كورونا

2020/03/28 | 16:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن مركز مؤتمرات ومعارض “جايكوب جافيتس – Jacob K.Javits ” فى ولاية نيويورك الأمريكية، تحويل مقره إلى مستشفى مؤقت لمعالجة المصابين بمرض فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19”.ووفقا لموقع nydailynews، كان من المفترض أن يستعد المركز مؤتمرات لاستضافة معرض نيويورك السنوى للسيارات فى الوقت الحالى، لكن بدلاً من ذلك، تم الإعلان […]

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