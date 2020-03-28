تسجيل 93 وفاة جديدة بفيروس كورونا في هولندا

2020/03/28 | 17:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات الصحية الهولندية اليوم السبت، عن تسجيل 93 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة (RIVM) أن حصيلة الوفيات بكورونا في هولندا ارتفعت بذلك إلى 639 حالة.

وأشار المعهد إلى إصابة 1159 شخصا بالفيروس خلال اليوم الأخير، ليبلغ بذلك إجمالي المصابين 9762 شخصا.

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