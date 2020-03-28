السعودية تسجل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/28 | 17:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في المملكة إلى 1203.

ولفت متحدث باسم الوزارة أثناء مؤتمر صحفي إلى أن 10 من تلك الإصابات الجديدة مرتبطة بالسفر إلى خارج المملكة.

وسجلت 41 من الإصابات الجديدة في العاصمة الرياض، تليها جدة (18) ومكة المكرمة والقطيف (12 إصابة في كل منهما) والمدينة المنورة (6) وتبوك وخميس مشيط (3 إصابات في كل منهما)، بالإضافة إلى تسجيل إصابة واحدة في كل من أبها والهفوف والخبر وسيهات.

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