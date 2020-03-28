11 إصابة جديدة بكورونا بين العراقيين في الخارج

2020/03/28 | 17:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، ارتفاع اعداد الإصابات بفيروس كورونا لدى العراقيين في الخارج الى 43 حالة مع تسجيل 11 إصابة جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان ورد لشفق نيوز، إنه "تم تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا لأبناء الجالية العراقية في بلجيكا".

وأضاف الصحاف أن "العدد الكلي في عموم العالم بلغت 43 حالة 11 منها في بلجيكا، و10 في الأردن، و6 في إيطاليا، و5 في لوس أنجلس، و5 في بريطانيا، و3 في كندا، و2 في لبنان، وحالة في إيران".

وأشار الصحاف إلى "تسجيل حالة وفاة واحدة في بريطانيا"، مؤكدا أن "السفارات العراقية في تلك البلدان تبذل أقصى الجهود في متابعة أحوال المصابين، وتهيئة الرعاية الطبية لهم".

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