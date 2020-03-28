تسجيل 119 مخالفة للحظر وحجز 16 مركبة في ذي قار

2020/03/28 | 17:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار ،اليوم السبت، عن تسجيل 119 مخالفة وحجز 6 عجلات و10 دراجات نارية في قضاء الشطرة ضمن تطبيق إجراءات فرض حظر التجوال الصحي.وقال بيان للقيادة تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “الأجهزة الأمنية قامت بقطع عدد من التقاطعات والشوارع بسداد ترابية لمنع حركة المركبات في […]

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