كورونا تهدد بقاء راموس في مدريد

2020/03/28 | 17:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن تطور بشأن توقيع سيرجيو راموس على عقد جديد مع ناديه ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن راموس يبلغ من العمر 34 عامًا، ومن المقرر أن ينتهي عقده الحالي مع ريال مدريد في يونيو/حزيران 2021.

وأشارت إلى أنه تم إجراء المفاوضات التمهيدية بشأن التجديد بالفعل، وكان ريال مدريد واضحًا بأنه لا يتعجل حسم الأمر.

وأوضحت الصحيفة أن أزمة تفشي فيروس كورونا غيرت الكثير من الأمور الكروية على مستوى العالم بأكمله، ووصل الأثر أيضًا إلى تجديد عقد راموس.

وقالت إن راموس عبر دائمًا عن رغبته في الاعتزال مع النادي الملكي، ولن يكون هناك أي نزاع بين الطرفين بشأن الراتب، بل يتعلق الأمر فقط بمدة العقد.

وقدم ريال مدريد، استثناءات في الماضي بشأن مدة العقد، لكن النادي حاليًا لا يجدد للاعبين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا، أكثر من موسم واحد.

وأضافت أن راموس بحلول عام 2021، سيكون عمره 35 عامًا، ورغم ذلك يريد التوقيع على عقد مدته تزيد عن عام واحد، لأنه يشارك بانتظام مع الفريق ويتمتع بحالة بدنية جيدة.

وأتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد أن أزمة فيروس كورونا ألقت بكل شيء في الهواء، حيث تدهورت الأوضاع الاقتصادية في جميع الأندية، وهذا قد يؤثر على قرار ريال مدريد بشأن استمرار راموس.

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