تمديد حظر التجوال لغاية 11 نيسان في محافظتين

2020/03/28 | 17:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت محافظتا الأنبار وصلاح الدين، يوم السبت، تمديد حظر التجوال لغاية 11 نيسان المقبل.

وقررت خلية الأزمة في محافظة الانبار، "تمديد حظر للتجوال في محافظة الانبار من اليوم السبت 28/3/2020 ولغاية يوم السبت11/4/2020، كما قررت الخلية غلق حدود المحافظة ما عدا سيطرة الصقور والتحدي ويسمح بدخول كافة العجلات التي تحمل الادوية والمواد الغذائية والخضروات لغاية الساعة ١١ ليلاً".

وأشار بيان لخلية الأزمة إلى "تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية ولغاية11/4/2020ويستثنى من ذلك الدوائر الخدمية والصحية والمؤسسات الإعلامية المخولة، مع الاستمرار بتعليق الصلوات الخمس بما فيها صلاة الجمعة ومجالس العزاء إضافة إلى قاعات المناسبات والتجمعات العامة وحتى اشعار آخر".

وقررت خلية الأزمة أيضا "إيقاف التنقل بين المناطق والأحياء إلا للحالات الطارئة، وتمديد الإجازات لكافة صنوف القوات الأمنية في المحافظة والمنتسبين المتواجدين بالمحافظة يستمرون بالدوام بدون اجازة للنزول".

كما قررت الخلية "تخويل من الدوائر الخدمية والصحية والأمنية بباج تعريفي يخول المنتسب من التنقل في المحافظة من الدائرة للبيت وبإشراف خلية الأزمة في المحافظة".

ووجهت الخلية بـ"فرض غرامة مالية وقدرها 100 الف دينار للسيارات كافة لمن يخالف تعليمات حظر التجوال.

من جانبها قررت خلية الازمة في نينوى تمديد حظر التجوال في عموم محافظة نينوى لغاية 2020/4/11، مع استمرار غلق كافة منافذ المحافظة".

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