2020/03/28 | 17:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهلال الأحمر: إطلاق حملتين لتعفير مدينتي الصدر والشعلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/28 | 17:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهلال الأحمر: إطلاق حملتين لتعفير مدينتي الصدر والشعلة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهلال الأحمر: إطلاق حملتين لتعفير مدينتي الصدر والشعلة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).