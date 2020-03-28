إحالة عسكريين ظهرا مع خالد عبدالرحمن لـ التأديب

2020/03/28 | 17:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قالت وزارة الحرس الوطني السعودية، اليوم الخميس، إنها أحالت العسكريين المخالفين لتعليمات تطبيق الأمر بمنع التجول في المملكة إلى المساءلة التأديبية.يأتي ذلك بعد ظهور أفراد من ”الحرس الوطني“ في مقطع فيديو متداول أثناء قيامهم بتطبيق أمر منع التجول، وتجاوزهم عن الفنان خالد عبدالرحمن بعدم التقيد بمنع التجول، إضافة إلى التصوير معه.وأثار […]

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