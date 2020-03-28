الزرفي: كل ما يطلبه الشعب هو الاستقرار والسيادة لبلده وان يقرر مستقبله بنفسه

2020/03/28 | 17:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي عن ما يريده الشعب العراقي في المرحلة المقبلة, وكتب الزرفي في تويتر، أن كل ما يطلبه الشعب العراقي هو الاستقرار والسيادة لبلدهِ، وان يُقررَ مستقبله بنفسه، مؤكدا أن الجميع لا يريد للعراق ان ينعزل.

وأضاف، أن العراقيين يريدون بناء بلدهم بسواعدهم وبقرار “وطني خالص” من حكومةٍ ديمقراطية تمثل ارادة وطموح شعبها.

كل ما يطلبه شعبنا العراقي هو الاستقرار والسيادة لبلدهِ ، وان يُقررَ مستقبله بنفسه ، ولا نريد ان ننعزل .وفي نفس الوقت نريد ان نبني بلادنا بسواعدنا وبقرار ( وطني خالص ) من حكومةٍ ديموقراطية تمثل ارادة وطموح شعبها .

— عدنان الزرفي Adnan Alzurfi (@adnanalzurfi) March 27, 2020

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