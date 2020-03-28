2020/03/28 | 17:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أظهرت نتائج دراسة جديدة استمرت 7 سنوات أن الاستماع للموسيقى لمدة 30 دقيقة يومياً يقلل المضاعفات التي تحدث بعد الإصابة بأزمة قلبية.ولم تهتم الدراسات في السابق بتأثير الموسيقى على صحة القلب، وبحسب النتائج التي من المقرّر عرضها في مؤتمر جمعية القلب الأمريكية الذي سينعقد يوم 28 مارس، يعتبر العلاج بالموسيقى قليل التكلفة، وفعّال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العلاج بالموسيقى يخفّف مضاعفات الأزمة القلبية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العلاج بالموسيقى يخفّف مضاعفات الأزمة القلبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).