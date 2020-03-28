4 أشخاص دفنوا ميتاً بكورونا.. فعاد عليهم بالمتاعب

2020/03/28 | 17:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قامت دائرة الصحة في محافظة النجف، يوم السبت، بحجر أربعة أشخاص بعد قيامهم بغسل جثمان مريض متوفى بفيروس كورونا ودفنه.

وقال مصدر محلي لمراسل شفق نيوز، ان دائرة صحة النجف قامت "بحجر أربعة أشخاص بعد قيامهم بغسل ودفن جثمان شخص متوفي من أهالي محافظة المثنى في مقبرة وادي السلام، اتضح لاحقا أن المتوفي مصاب بفيروس كورونا".

يشار الى ان عمليات دفن جثث المتوفين بفيروس كورونا تسببت في عدة مشكلات، فقد وقعت مواجهات بالأيدي قبل أيام بين القوات الأمنية وأهالي في منطقة النهروان ببغداد رفضوا دفن ميت قضى بوباء كورونا في المنطقة.

وفي حين تؤكد المصادر الصحية ان الفيروس لاينتقل من الأموات فان الأهالي يعبرون عن رفضهم دفن الأموات في مناطقهم خشية انتقال الفيروس اليها.

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