وفاة طبيب في أوزبكستان متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

2020/03/28 | 17:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قالت وزارة الرعاية الصحية في أوزبكستان إن طبيبا توفي، اليوم السبت، بعد أن حاول دون جدوى علاج نفسه من إصابته بفيروس كورونا التي أبقاها طي الكتمان.وأضافت الوزارة، في بيان، أن الطبيب البالغ من العمر 39 عاما كان على اتصال بأول مريض في أوزبكستان يصاب بالفيروس ويبدو أنه التقط العدوى منه.وجرى […]

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