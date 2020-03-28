إغلاق عدة شوارع رئيسية وسط مدينة الحلة

2020/03/28 | 17:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بابل افاد مصدر امني في محافة بابل، اليوم السبت، بان القوات الامنية في المحافظة قامت باغلاق عدة شوارع رئيسية وسط مدينة الحلة.وقال المصدر لـ”العهد نيوز” ان “القوات الامنية في محافظة بابل قامت باغلاق شارع الجمعية بالكتل الكونكريتية عملا بتوصيات خلية الازمة في المحافظة”.واضاف انها “قامت ايضا باغلاق شارع الامام علي بالكتل […]

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