السفير البريطاني يرد على تغريدة الصدر بشأن “زواج المثليين”.. ويقدم “مقترحًا بديلًا”

2020/03/28 | 17:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد رد السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للحكومات التي “تتيح زواج المثليين” بالتراجع عن هذا القرار، معتبرًا أنه أحد الوسائل التي تسببت بانتشار كورونا.وقام السفير هيكي باعادة تغريد تدوينة الصدر، معلقًا عليها بـ”شكرًا للتواصل مع دول مثل بريطانيا على وسائل التواصل الاجتماعي”.وأضاف: “نحن […]

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