جعفر المظفر - الحب في زمن الكورونا

2020/03/28 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر أثناء زيارتي لبرلين الشرقية في بداية السبعينات حرصت أن أرى الجدار الذي يفصل ما بين شرق برلين عن غربها.الحجارة هي نفس الحجارة قد تبني بها بيتا لتجمع شمل عائلة أو تبني بها جدارا لفصل شعوب بأكملها عن بعضها البعض.قصَّ علي مرافقي, طالب عراقي كان قد قضى أكثر من ربع قرن ولا يزال في السنة النهائية من كلية (المادري شنو).طلب منه أبوه أن يؤكد له أنه تخرج فعلا فأرسل له قائمة المأكولات لأحد المطاعم وقد ت......

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