سعيد مضيه - للانحطاط الفاشي للرأسمالية في مواجهة وباء كورونا

2020/03/28 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_مضيه الانحطاط الفاشي للرأسمالية في مواجهة وباء كورونا واضح أن الليبرالية الجديدة نجحت خلال عقود من نشاطها في تجهيل شعوب البلدان الرأسمالية المتقدمة وانحطاطها لمستوى المجتمعات التابعة التي تتخبط في وحول التجهيل والتخلف.وسبق أن رصد المفكر الأميركي ، نوعام تشومسكي، ما أسماه آلية إرباك التفكير في نشاط امبريالة الميديا .كما فضح الأكاديمي الأميركي ، هنري غيروكس تردي التعليم الجامعي بتدبير ممثلي الليبر......

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