مصطفى محمد غريب - جانحة كورونا والكارثة المأساة

2020/03/28 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مصطفى_محمد_غريب جانحة كوروناأن الحديث عن ما ألمَ بالعراق منذ الانقلابين الذي قامت بهما القوى القومية والرجعية وعلى رأسهم حزب البعث العراقي في 8 / شباط / 1963 وانقلاب 17 تموز 1968 لا يمكن أن يتصوره المرء ولا يمكن وصفه بدون تسميته "بالكارثة والمأساة "، ولست مبالغاً إذا ما قلت أن عشرات الالاف من المقالات والكتب والدراسات وضعت لهذا الغرض وهي توثيق الحالات المدمرة التي مرت على العراق والشعب العراقي، وأكثرية الآر......

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