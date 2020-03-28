ميسي ورونالدو في طريقهما للاحتراف بالدوري البيلاروسي

2020/03/28 | 17:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةمنذ بداية تفشي وباء كورونا رفض رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو ، فرض أي حجر صحي على مواطنيه، حتى أنه لم يتردد الأسبوع الماضي بوصف فيروس كورونا بأنه "هوس".ويشهد الدوري البيلاروسي انتظامًا بشكل طبيعي، على الرغم من توقف العديد من الدوريات الأوروبية بسبب تفشي فيروس كورونا ليست فقط كرة القدم التي ما زالت تقام ، لكن المطاعم تستقبل الزبائن ورئيس البلاد يصف الفيروس بأنه "هوس"،حيث تشكل بيلاروسيا استثناء في قارة اوروبا بعد ان رفضت السلطات وقف الحياة الطبيعية في البلاد من أجل تفادي تفشي فيروس كورونا.ولم تسجل في بيلاروسيا، إحدى الجمهوريات السوفيتية السابقة التي تقع على أبواب الاتحاد الأوروبي، سوى 88 إصابة بفيروس كورونا من دون أي وفيات.ومنذ بداية تفشي هذا الوباء رفض رئيس البلاد ألكسندر لوكاشنكو فرض أي حجر صحي على مواطنيه، حتى أنه لم يتردد الأسبوع الماضي بوصف فيروس كورونا بأنه "هوس" مشيرا إلى أن "الهلع" منه أكثر خطورة من الفيروس نفسه.وطالب رئيس البلاد المعروف بمواقفه الصارمة ، مواطنيه الذين يبلغ عددهم 5.9 مليون نسمة إلى مواصلة أعمالهم، والذهاب إلى الحقول وقيادة جراراتهم التي تصنعها بلاده بكثرة، ذلك "لأن الجرار يشفي الجميع" على حد قوله، كما نصح بممارسة الحمام البخاري كأفضل دواء لمحاربة فيروس كورونا.وقامت بيلاروسيا بإجراءات على مداخل الملاعب من خلال نصب كاميرات حرارية تراقب المتفرجين الوافدين إلى المدرجات.وفجأة وبعد أن كان الدوري البيلاروسي الذي يطلق عليه تسمية "فيسهايا ليغا" باللغة المحلية، لا يستأثر بالأضواء، بات يستقطب الاهتمام في الوقت الحالي ولم تتردد شبكة «ماتش تي في» الروسية في شراء حقوق نقل المباريات، في حين اقترح نجم برشلونة الإسباني وآرسنال الإنكليزي السابق البيلاروسي ألكسندر هليب في الصحف الألمانية الطلب من النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو القدوم للعب في بلاده.وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد البيلاروسي لكرة القدم إلكسندر اليينيك "لقد اتخذنا جميع الإجراءات المطلوبة من وزارة الرياضة.يتعين على جميع الأشخاص الذين يتواصلون مع أنصار الفرق ارتداء القفازات".بيد أن تراجع نسبة الحضور بات جليا حيث تقلصت بنسبة 50 في المئة مقارنة بالموسم الماضي "ما يسمح بتوزيع المتفرجين في مختلف أرجاء الملعب".

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