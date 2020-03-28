شرطة بابل تغلق عدة شوارع رئيسية وسط مدينة الحلة

2020/03/28 | 17:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر امني في محافة بابل، اليوم السبت، بان القوات الامنية في المحافظة قامت باغلاق عدة شوارع رئيسية وسط مدينة الحلة.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" ان "القوات الامنية في محافظة بابل قامت باغلاق شارع الجمعية بالكتل الكونكريتية عملا بتوصيات خلية الازمة في المحافظة".واضاف انها "قامت ايضا باغلاق شارع الامام علي بالكتل الكونكريتية ايضا".وتابع انها "قامت باغلاق مدخل حي الحسين الرئيسي من جهة شارع 60". وبين أن "هذه الإجراءات تأتي للحيلولة دون محاولات البعض في خرق فرض حظر التجوال المفروض للوقاية من فيروس كورونا".

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